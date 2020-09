Fortnite si aggiorna | Nuovo Boss Wolverine | crossover con Rocket League e molto altro

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Questa mattina sarà disponibile unmento per, il quale porterà il gioco alla versione 14.20. Epic Games svela in Anteprima le novità che troverete, ve le riportiamo a seguire.mento perAffronta l’Arma X nelle profondità della Foresta Frignante, sconfiggilo e squarta i tuoi avversari con la forza epocale degli Artigli di. Come gli altridella mappa, anche lui sarà un osso duro da battere. Facci sapere che cosa ne pensi! MAT ConquistaOttieni punti conquistando e mantenendo avamposti in una nuova modalità di gioco a tema Marvel. Inizierai con un superpotere primario ...

infoitscienza : Fortnite si aggiorna, su Pc arriva il supporto al Ray Tracing - peppe844 : RT @SkyTG24: Fortnite si aggiorna, su Pc arriva il supporto al Ray Tracing - SkyTG24 : Fortnite si aggiorna, su Pc arriva il supporto al Ray Tracing -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite aggiorna

Sky Tg24

Final Fantasy VI: Chi l’avrebbe mai detto? Un po’ tutti in realtà, ma aspettarselo all’inizio della conferenza, questo no. Il gioco si mostra in tutta la sua bellezza medievale, discostandosi notevolm ...22 SET Xbox Series X e Xbox Series S, al via i pre-order: ecco dove acquistare le console next-gen 21 SET Fortnite: Salva il Mondo non sarà ... Microsoft 365 si aggiorna per migliorare produttività e ...