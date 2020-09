Formula 1 - Domenicali potrebbe salire sul ponte di comando (Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefano Domenicali si appresta a tornare in Formula 1 dal 2021 al comando di Liberty Media. Nonostante manchi ancora lufficialità, il dirigente imolese sembra sia in procinto di lasciare la Lamborghini che dirige dal 2016 - per prendere il posto di Chase Carey in Formula 1, il cui incarico scadrà al termine di questanno.Un nome che mette tutti daccordo. Come segnalato dal sito RaceFans, Stefano Domenicali avrebbe trovato un accordo di massima con Liberty Media e la notizia sarebbe già stata data ai team. Il manager imolese è molto apprezzato nellautomobilismo e in particolar modo in Formula 1, dove dal 2007 al 2014 ha ricoperto anche il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari. Sotto la sua guida, il team di Maranello ha conquistato un titolo piloti e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefanosi appresta a tornare in1 dal 2021 aldi Liberty Media. Nonostante manchi ancora lufficialità, il dirigente imolese sembra sia in procinto di lasciare la Lamborghini che dirige dal 2016 - per prendere il posto di Chase Carey in1, il cui incarico scadrà al termine di questanno.Un nome che mette tutti daccordo. Come segnalato dal sito RaceFans, Stefanoavrebbe trovato un accordo di massima con Liberty Media e la notizia sarebbe già stata data ai team. Il manager imolese è molto apprezzato nellautomobilismo e in particolar modo in1, dove dal 2007 al 2014 ha ricoperto anche il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari. Sotto la sua guida, il team di Maranello ha conquistato un titolo piloti e ...

