Flop della Lega alle Comunali di Aosta: il candidato di Salvini escluso dal ballottaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020) I cittadini di Aosta dovranno tornare alle urne il 4 e il 5 ottobre prossimi per il ballottaggio tra i Progressisti, 38,9%, e la lista Rinascimento, 24,1%, per la poltrona di sindaco.

Ultime Notizie dalla rete : Flop della Migranti, un anno di flop della Lamorgese: i ricollocamenti non "decollano" ilGiornale.it Elezioni comunali ad Aosta, flop Lega: Progressisti al ballottaggio contro la lista di Sgarbi

Sarà ballottaggio tra i Progressisti (38,9%) e la lista Rinascimento (24,1%) per la poltrona di sindaco di Aosta. Lo spoglio delle schede ha decretato che gli aostani dovranno tornare alle urne il 4 e ...

Sarà ballottaggio tra i Progressisti (38,9%) e la lista Rinascimento (24,1%) per la poltrona di sindaco di Aosta. Lo spoglio delle schede ha decretato che gli aostani dovranno tornare alle urne il 4 e ...