Fincantieri vara navi da guerra. Destinazione Qatar (Di mercoledì 23 settembre 2020) Varo tecnico negli stabilimenti navali del Muggiano (La Spezia) del primo pattugliatore “Offshore Patrol Vessel (OPV)” commissionato dalla Marina militare del Qatar alla holding a capitale pubblico Fincantieri S.p.A.. Alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar Khalid bin Mohammad al Attiyah, il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo e l'amministratore delegato Giuseppe Bono hanno ufficialmente presentato (...) - Cronaca / guerra, navi, , Fincantieri, Qatar, No logo, Apertura Maxi, armamenti Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 23 settembre 2020) Varo tecnico negli stabilimenti navali del Muggiano (La Spezia) del primo pattugliatore “Offshore Patrol Vessel (OPV)” commissionato dalla Marina militare delalla holding a capitale pubblicoS.p.A.. Alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del ministro di Stato per gli Affari della Difesa delKhalid bin Mohammad al Attiyah, il presidente diGiampiero Massolo e l'amministratore delegato Giuseppe Bono hanno ufficialmente presentato (...) - Cronaca /, ,, No logo, Apertura Maxi, armamenti

agoravoxitalia : #Fincantieri vara navi da guerra. Destinazione #Qatar - AgoraVox Italia - umberto_cocco : Fincantieri vara il primo OPV per il Qatar che rafforza la cooperazione militare con l’Italia - mazzeoantonio : #Fincantieri vara #navi da #guerra. Destinazione #Qatar #MinisterodellaDifesa #LorenzoGuarini #MarinaMilitare #armi… - Atboat_com : Fincantieri vara il primo pattugliatore per il Qatar - Atboat_com : Fincantieri vara il primo pattugliatore per il Qatar -