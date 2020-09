Figlicidio di Baima Poma | se il Garante per l’infanzia si commuove per gli insulti al padre violento – La lettera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Gentile Antonio Marziale, Lei è sociologo eper l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e per questo le scrivo. Mi riferisco al post in cui si è scagliato contro chi aveva bersagliato dila pagina di Claudio, l’uomo che si è suicidato dopo aver assassinato Andrea, il proprio figlio. Prima di farlo ha esposto alla gogna la ex moglie, colpevolizzandola in un lungo post su Facebook, per non essersi occupata del suo mal di schiena, della sua difficoltà a camminare e del suo male di vivere. Un fiume di rancore navigato da un ego che come un buco nero ha inghiottito la vita del figlio, la vita della ex moglie e qualunque forma di amore. Quest’uomo ha concluso la sua rivendicazione con la richiesta di avere la scorta di motociclisti al suo ...