Fico replica a Di Battista | Non è una sconfitta storica No alla guerra tra bande nel M5s

"è una sconfitta alle regionali. Già c'è stata, quindi non è assolutamente una sconfitta storica". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando a Napoli le dichiarazioni di Alessandro Di Battista sulla situazione del M5s. "è una sconfitta e come tale va presa - aggiunge - dobbiamo parlarci di più, organizzarci meglio, a partire dai territori, fare riunioni e assemblee che possono essere anche permanenti per trovare una nuova identità in un periodo difficile per il Paese. Anche all'interno del M5s ci può essere un percorso nuovo, anche bello". "Non sono particolarmente preoccupato, perché sappiamo che le Amministrative per il Movimento ...

