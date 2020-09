Federpol | 1 900 agenzie investigative in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Lab) - Sono 1.898 i titolari di licenza autorizzati per la direzione degli istituti per le investigazioni private, per le informazioni e per la sicurezza in. E' quanto emerge dal primo Osservatorio, con dati statistici riferiti all'anno 2018, nel quale è emerso il numero effettivo delleinè la Federazionena degli istituti privati per le investigazioni per le informazioni e per la sicurezza, guidata dal presidente Luciano Tommaso Ponzi. Delle 1898, secondo i dati, sono 922 le imprese individuali, 731 le società di capitale, 213 le società di persone, 32 le altre forme giuridiche. Al Nord ...