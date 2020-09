Fausto Leali dopo la squalifica: “Ho sempre scherzato con quella parola” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolo Fausto Leali dopo la squalifica: “Ho sempre scherzato con quella parola” . Fausto Leali, le sue prime dichiarazioni dopo l’uscita dal Gf: “Dire che sono razzista è un’eresia“, ecco come ha preso la sua squalifica dal reality. Fausto Leali è stato squalificato dal Gf a causa di alcune parole che sono state ritenute inadeguate e razziste. In realtà sia i concorrenti che il conduttore del reality, Alfonso … Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolola: “Hoconparola” ., le sue prime dichiarazionil’uscita dal Gf: “Dire che sono razzista è un’eresia“, ecco come ha preso la suadal reality.è statoto dal Gf a causa di alcune parole che sono state ritenute inadeguate e razziste. In realtà sia i concorrenti che il conduttore del reality, Alfonso …

trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Fausto Leali squalificato dal #GFVIP. - trash_italiano : Io spero che abbiano messo in sospeso la questione Fausto Leali solo perché dopo ci sarà la squalifica, altrimenti.… - ariolele : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Fausto Leali è amareggiato ma anche dispiaciuto per la qualifica al Grande Fratello Vip e ora dice la sua sul provvedimento… -