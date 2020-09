Facebook | blocco dei dati verso gli Usa? L’azienda minaccia di lasciare l’Ue

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Arrivato il divieto dell’Authority irlandese per la privacy,prepara il contrattacco, affermando di esser pronto al’Europa. Una tattica già adottata anche in Australia, dove però rimase allo stato di. Yvonne Cunnane, responsabile della protezione deidiIreland e consulente legale associato, parla a nome dell’azienda e prende posizione: “Nel caso in cui … L'articolodeigli? L’aziendadil’Ue proviene da www.meteoweek.com.

PPacio : @assolutamente80 Per Facebook è un video porno.... blocco 30gg - NapolitanoIda : @carlucci_cc @AntonioDiBari85 @lindaeciao @isadoralarosa @SHIN_Fafnhir @DipRoss @microcerotis @MPenikas… - RobertoBonfatt1 : 3 giorni di blocco per questo post su Facebook... Vogliono fermare anche la satira! - bemaffei : @Facebook troverò il responsabile del blocco di 30 giorni dell'account, che mi è stato inflitto. Solo allora, quand… - JanUggi : @roccolamarca Weeeee bellissimo sto blocco su facebook appena ti faccio capire che sei incoerente -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook blocco

MeteoWeek

Arrivato il divieto dell’Authority irlandese per la privacy, Facebook prepara il contrattacco, affermando di esser pronto a lasciare l’Europa. Una tattica già adottata anche in Australia, dove però ri ...In arrivo una nuova sezione esclusiva di chi studia per mantenere i contatti con l'ateneo e i compagni di corso, con l'obiettivo di bloccare la fuga dei giovani verso Instagram e TikTok ...