F1 News | Prorogato il budget-cup di ulteriori sei mesi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 2021 sarà la prima stagione in cui i team dovranno fare i conti con il budget cap, il limite di spesa posto a 145 milioni di dollari. Il tetto salariale è stata una delle grandi battaglie di inizio stagione, quando il campionato 2020 è rimasto bloccato a causa della pandemia legata al Coronavirus. La Ferrari e la Red Bull erano le scuderie meno propense ad accettare un budget cap basso in quanto alla luce del gran numero di persone impiegate nei rispettivi reparti corse sarebbero state obbligate a massicci licenziamenti. Il braccio di ferro si è interrotto appunto a 145 milioni di dollari nel 2021, che scenderanno a 140 nel 2022 ed infine a 135 nel triennio 2023-2025. Tuttavia, sono già stati stabiliti sei mesi di proroga per dare più tempo ai team di pianificare tagli e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 2021 sarà la prima stagione in cui i team dovranno fare i conti con ilcap, il limite di spesa posto a 145 milioni di dollari. Il tetto salariale è stata una delle grandi battaglie di inizio stagione, quando il campionato 2020 è rimasto bloccato a causa della pandemia legata al Coronavirus. La Ferrari e la Red Bull erano le scuderie meno propense ad accettare uncap basso in quanto alla luce del gran numero di persone impiegate nei rispettivi reparti corse sarebbero state obbligate a massicci licenziamenti. Il braccio di ferro si è interrotto appunto a 145 milioni di dollari nel 2021, che scenderanno a 140 nel 2022 ed infine a 135 nel triennio 2023-2025. Tuttavia, sono già stati stabiliti seidi proroga per dare più tempo ai team di pianificare tagli e ...

