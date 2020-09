F1 News | Domenicali pronto a diventare il nuovo CEO della Formula 1 al posto di Chase Carey (Di mercoledì 23 settembre 2020) La presenza di Stefano Domenicali negli ultimi due GP italiani, sia al paddock di Monza che a quello del Mugello, era stato percepito dai più come un indizio che nelle ultime ore sembra aver trovato conferma sul suo ritorno in Formula 1. Un ritorno dalla porta principale e per salire sul gradino più alto delle gerarchie del Mondiale: secondo RaceFans, infatti, l’ex team principal della Ferrari sta per lasciare Lamborghini e prendere il posto di Chase Carey come CEO della Formula 1. Domenicali, la sua storia Domenicali, 55 anni, vanta un ottimo rapporto con i vertici di F1, in particolare con il direttore generale Ross ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) La presenza di Stefanonegli ultimi due GP italiani, sia al paddock di Monza che a quello del Mugello, era stato percepito dai più come un indizio che nelle ultime ore sembra aver trovato conferma sul suo ritorno in1. Un ritorno dalla porta principale e per salire sul gradino più alto delle gerarchie del Mondiale: secondo RaceFans, infatti, l’ex team principalFerrari sta per lasciare Lamborghini e prendere ildicome CEO1., la sua storia, 55 anni, vanta un ottimo rapporto con i vertici di F1, in particolare con il direttore generale Ross ...

