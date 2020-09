F1, GP Emilia Romagna: Imola si avvia verso il sold out (Di mercoledì 23 settembre 2020) Imola è pronta a far ritorno in Formula 1 con un evento sold out. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma tra il 31 ottobre e il 1° di novembre, si avvia verso il tutto esaurito. L’evento che andrà in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà aperto a circa 13 mila spettatori in ogni giornata di attività in pista e i biglietti di alcuni settori sono stati acquistati nel giro di poche ore. A breve sarà aperta la vendita per altre tribune con i fan che potranno acquistare i tagliandi direttamente sul sito TicketOne. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020)è pronta a far ritorno in Formula 1 con un eventoout. Il Gran Premio dell’, in programma tra il 31 ottobre e il 1° di novembre, siil tutto esaurito. L’evento che andrà in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà aperto a circa 13 mila spettatori in ogni giornata di attività in pista e i biglietti di alcuni settori sono stati acquistati nel giro di poche ore. A breve sarà aperta la vendita per altre tribune con i fan che potranno acquistare i tagliandi direttamente sul sito TicketOne.

