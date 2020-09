Ex vigile urbano si spaccia per la reincarnazione di Gesù e attira migliaia di seguaci: arrestato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vissarion, cioè la reincarnazione di Gesù. Così si faceva chiamare un ex vigile urbano, Sergei Torop, arrestato ieri dalle forze di sicurezza russe per estorsione e abuso della credulità popolare. Il “Messia” andava in giro in tunica bianca, barba e capelli lunghi. Sermoni e promesse (da mantenersi non qui, ma nell’al di là) gli avevano permesso di attirare moltissimi seguaci tanto da diventare un problema per i pope ortodossi e per le autorità. La sua setta, chiamata Chiesa dell’ultimo testamento, è stata fondata in Siberia nel 1991 e celebra il culto del giorno del giudizio. Torop manipolava le sue decine di migliaia di seguaci a livello psicologico: le regole imposte ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vissarion, cioè ladi Gesù. Così si faceva chiamare un ex, Sergei Torop,ieri dalle forze di sicurezza russe per estorsione e abuso della credulità popolare. Il “Messia” andava in giro in tunica bianca, barba e capelli lunghi. Sermoni e promesse (da mantenersi non qui, ma nell’al di là) gli avevano permesso dire moltissimitanto da diventare un problema per i pope ortodossi e per le autorità. La sua setta, chiamata Chiesa dell’ultimo testamento, è stata fondata in Siberia nel 1991 e celebra il culto del giorno del giudizio. Torop manipolava le sue decine didia livello psicologico: le regole imposte ai suoi ...

