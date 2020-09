(Di mercoledì 23 settembre 2020)e Discovery annunciano l’estensione del loro accordo di distribuzione per offrire agli utentiin cinque paesi la fruizione dei canali1 HD e2 HD. Con il rafforzamento di questa partnership, i contenuti disaranno visibili live e on-demand suin Italia, Austria, Germania e Spagna. E per la … L'articolosul’accordo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Media #Notizie Eurosport resta su Dazn: rinnovato l’accordo: DAZN e Discovery annunciano l’estensione del loro acc… - CalcioFinanza : Eurosport resta su Dazn: rinnovato l’accordo - flamminiog : RT @Eurosport_IT: “Sono felice di essere tornato, ho altri due anni di contratto con l'Inter e spero che insieme potremo fare grandi cose.… - grazianorossi : RT @Eurosport_IT: “Sono felice di essere tornato, ho altri due anni di contratto con l'Inter e spero che insieme potremo fare grandi cose.… - Eurosport_IT : “Sono felice di essere tornato, ho altri due anni di contratto con l'Inter e spero che insieme potremo fare grandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurosport resta

Calcio e Finanza

Andrea Gracis, direttore sportivo della De'Longhi Treviso, presenta l'imminente esordio in campionato della sua squadra nell'anticipo di sabato (palla a due ore 20:30, diretta Eurosport 2 ed Eurosport ...Meglio mettersi il cuore in pace per la prima giornata di campionato e posizionarsi davanti a un computer, o ad un telefonino, collegato ad Eurosport player, oppure per i più ‘vintage’ accendere la ra ...