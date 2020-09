Esplode la guerra nel M5S Leadership, una poltrona per tre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il M5s ormai è ufficialmente spaccato in tre parti e la crisi è diventata guerra a colpi di post sui Social tra i pretendenti al trono. A contendersi la Leadership ai prossimi Stati Generali, sempre più imminenti, saranno Di Maio, Fico e Di Battista. Ma in palio c'è l'identità del nuovo Movimento, la scelta non sarà facile. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il M5s ormai è ufficialmente spaccato in tre parti e la crisi è diventataa colpi di post sui Social tra i pretendenti al trono. A contendersi laai prossimi Stati Generali, sempre più imminenti, saranno Di Maio, Fico e Di Battista. Ma in palio c'è l'identità del nuovo Movimento, la scelta non sarà facile. Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche sp… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche sp… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche sp… - fattoquotidiano : IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode guerra Isole Salomone, esplode bomba Seconda Guerra Mondiale: 2 morti Yahoo Notizie La guerra a tre nel MoVimento 5 Stelle (e la paura di scomparire)

E' un tutti contro tutti nel Movimento 5 stelle. Di Battista attacca ed esiste il rischio scissione. Non è passato inosservato nel caldissimo lunedì post elettorale un passaggio preciso delle dichiara ...

Trump-Xi Jinping, la Guerra fredda all’Onu è su Zoom

Fino a febbraio elogiava Xi, perché voleva l’accordo commerciale da usare in campagna elettorale. Quando però il Covid è esploso negli Usa come in nessun altro paese, secondo l’avversario democratico ...

E' un tutti contro tutti nel Movimento 5 stelle. Di Battista attacca ed esiste il rischio scissione. Non è passato inosservato nel caldissimo lunedì post elettorale un passaggio preciso delle dichiara ...Fino a febbraio elogiava Xi, perché voleva l’accordo commerciale da usare in campagna elettorale. Quando però il Covid è esploso negli Usa come in nessun altro paese, secondo l’avversario democratico ...