Esclusiva | Reggiana | a sorpresa c’è Ajeti per la difesa

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Arlindè destinato a diventare, a, il nuovo difensore della. Al punto che già domani il centrale classe 1993 potrebbe firmare ok contratto che lo lega al club emiliano.ha già giocato in Italia con Torino, Frosinone e Crotone. Foto: Instagram personale L'articolo, ac’èper laproviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggiana

alfredopedulla.com

di Daniele Petrone I tifosi volevano il granata? Ne avranno ben due diversi in Serie B. Il gioco cromatico – quello più classico e uno più chiaro, un ‘vinaccia’ o meglio Lambrusco – è ciò che risalta ...reggio emilia Oregon, brand di riferimento per il settore forestale e del verde, distribuito in esclusiva da Sabart, affiancherà anche nella stagione 2020/21 la Pallacanestro Reggiana. L’azienda del g ...