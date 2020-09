Esclusiva | Milik | dietro al Tottenham c’è il Newcastle Gli scenari

(Di mercoledì 23 settembre 2020)e il suo futuro: davanti c’è il, da ieri, ma questa è una vicenda talmente delicata e particolare che davvero bisogna aspettare tutti i passaggi prima di mettere la parola fine. Oggi è stata una giornata importante tra conference call, eventuali e varie: alpiace e non poco, il Napoli potrebbe incassare i 25 milioni con formula che preveda obbligo e sarebbe un “bagno” minimo rispetto a quanto avrebbe garantito la Roma. Alle spalle delc’è il, ma davanti restano gli Spurs. Non confermate alcune piste spagnole e neanche quelle legate a club di minor spessore in Premier. Intermediari al lavoro, questa volta serve la parola fine e non “quasi” come accaduto pochi giorni fa, malgrado la Roma avesse ...

LEGGI ANCHE > > > Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto che coinvolgerà il tecnico José Mourinho e il patron Daniel ...Per approfondire queste tematiche, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Dario Canovi ... Dzeko è rimasto a Roma, Milik non ha tutti questi acquirenti: non vedo in giro giocatori di qualità ...