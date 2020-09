Esame Suarez, il legale della Juventus al dg dell'Università: "Vi porteremo altri stranieri" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Vi porteremo altri stranieri”. È quanto detto dall’avvocatessa Maria Turco che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempre legale del club bianconero, al dg dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, finito sotto inchiesta per la presunta truffa dietro all’Esame d’italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona, Luis Suarez. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. Tra i due sarebbero state intercettate tre telefonate. Insomma, un accordo con l’ateneo per far sostenere l’Esame a tutti i giocatori stranieri che hanno bisogno della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Vi”. È quanto detto dall’avvocatessa Maria Turco che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempredel club bianconero, al dg; perdi Perugia, Simone Olivieri, finito sotto inchiesta per la presunta truffa dietro all’d’italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona, Luis. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corrieresera. Tra i due sarebbero state intercettate tre telefonate. Insomma, un accordo con l’ateneo per far sostenere l’a tutti i giocatoriche hanno bisogno...

