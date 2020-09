Esame Suarez, il legale della Juve al dg dell’Università: «Vi porteremo altri stranieri» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Corriere della Sera rivela altri particolari della vicenda che ha travolto Luis Suarez e l’Università per stranieri di Perugia Un accordo con l’Università di Perugia per far sostenere l’Esame a tutti i giocatori stranieri che avevano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza italiana. Questa è la promessa fatta dal legale della Juventus ai responsabili dell’ateneo. Il Corriere della Sera rivela altri incredibili particolari, portando alla luce almeno tre telefonate tra l’avvocatessa Maria Turco e il direttore generale dell’università Simone Olivieri che svelano la trattativa per far ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il CorriereSera rivelaparticolarivicenda che ha travolto Luise l’Università perdi Perugia Un accordo con l’Università di Perugia per far sostenere l’a tutti i giocatoriche avevano bisognocertificazione per ottenere la cittadinanza italiana. Questa è la promessa fatta dalntus ai responsabili dell’ateneo. Il CorriereSera rivelaincredibili particolari, portando alla luce almeno tre telefonate tra l’avvocatessa Maria Turco e il direttore generale dell’università Simone Olivieri che svelano la trattativa per far ...

