"Era solo uno scherzo": la ragazza delle pulizie che ha provato ad avvelenare il capo continua a difendersi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una ragazza che si occupava delle pulizie della stazione dei treni di Fenchurch Street a Londra è stata incarcerata per dieci mesi, dopo aver versato del detergente nel caffè del suo superiore. Aurora Iacomi, 32 anni e di origini rumene, aveva versato senza farsi notare, del detergente nel thermos del suo supervisore, Angelina Raychinova, dopo … L'articolo "Era solo uno scherzo": la ragazza delle pulizie che ha provato ad avvelenare il capo continua a difendersi NewNotizie.it.

