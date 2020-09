Era Luca Di Tolla del Grande Fratello 12: oggi a 44 anni insieme all’ex moglie di Pino Daniele [FOTO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) Molti lo ricorderanno per la sua esperienza al Grande Fratello nel 2012, ma Luca Di Tolla dopo il reality ha deciso di abbandonare le luci della ribalta ed intraprendere una strada totalmente diversa. Luca è infatti diventato un esperto nutrizionista. Lo scorso anno, però, il suo nome è tornato al centro della cronaca rosa per la relazione con un noto personaggio. Ecco di chi si tratta. Luca Di Tolla oggi FOTO Per lui il Grande Fratello 12 è stata la sua prima ed unica apparizione televisiva, perché poi, Luca Di Tolla ha deciso di abbandonare il piccolo schermo e diventare un nutrizionista. Dopo aver conseguito le lauree in Scienze ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Molti lo ricorderanno per la sua esperienza alnel 2012, maDidopo il reality ha deciso di abbandonare le luci della ribalta ed intraprendere una strada totalmente diversa.è infatti diventato un esperto nutrizionista. Lo scorso anno, però, il suo nome è tornato al centro della cronaca rosa per la relazione con un noto personaggio. Ecco di chi si tratta.DiPer lui il12 è stata la sua prima ed unica apparizione televisiva, perché poi,Diha deciso di abbandonare il piccolo schermo e diventare un nutrizionista. Dopo aver conseguito le lauree in Scienze ...

