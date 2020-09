Era la mitica Suor Cristina di The Voice: oggi a 33 anni vuole una vita il sì!… [FOTO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) Suor Cristina è stata una vera celebrità in Italia, per un certo lasso di tempo. Ha conquistato il pubblico di The Voice of Italy con la sua indimenticabile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna, ma che cosa fa e come è diventata a distanza di anni dalla sua popolarità? È stata sulla cresta dell’onda per alcuni anni, protagonista di un acceso dibattito sulla presenza di una consacrata all’interno di un talent show (e poi di diversi salotti televisivi). In effetti la presenza di Suor Cristina tra i concorrenti aveva suscitato un certo scalpore mediatico, ma c’’è stato poco da fare: Suor Cristina piaceva e, nonostante lo scalpore, si è ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020)è stata una vera celebrità in Italia, per un certo lasso di tempo. Ha conquistato il pubblico di Theof Italy con la sua indimenticabile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna, ma che cosa fa e come è diventata a distanza didalla sua popolarità? È stata sulla cresta dell’onda per alcuni, protagonista di un acceso dibattito sulla presenza di una consacrata all’interno di un talent show (e poi di diversi salotti televisivi). In effetti la presenza ditra i concorrenti aveva suscitato un certo scalpore mediatico, ma c’’è stato poco da fare:piaceva e, nonostante lo scalpore, si è ...

Roky99760738 : RT @alian_maria: @NatMarmo @Roky99760738 @anna_mitica Però è vero che Scalfarotto è stato presentato tardi e non era conosciutissimo - alian_maria : @NatMarmo @Roky99760738 @anna_mitica Però è vero che Scalfarotto è stato presentato tardi e non era conosciutissimo - anna_mitica : @denkendesblatt #Emiliano era l'usato sicuro mentre #Scalfarotto un outsider percepito come esterno (quando si capi… - BersaniLeda : RT @ineziessenziali: Era bello quando sentivi la parola #Maratona e pensavi alla piana soleggiata dell’Attica, ai soldati Ateniesi che affr… - 03Ginevra : RT @ineziessenziali: Era bello quando sentivi la parola #Maratona e pensavi alla piana soleggiata dell’Attica, ai soldati Ateniesi che affr… -

Ultime Notizie dalla rete : Era mitica La mitica PlayStation ha un quarto di secolo Corriere del Ticino Milano AutoClassica, la mitica Fiat Torpedo 2800 tra le "regine" Salone

La Fiat 2800 torpedo special del 1938 di Fondazione Fiera Milano sarà tra le protagoniste di Milano AutoClassica – Salone del veicolo d’epoca, che andrà in scena a Fiera Milano Rho il 25, 26, 27 sette ...

Era Fonzie in Happy Days: oggi a 74 anni barba lunga e capelli bianchi, lo riconoscete? [FOTO]

Gli anni passano anche per il mitico Fonzie. Stiamo parlando di Henry Winkler che in Happy Days interpretava il personaggio più cool di tutta la serie. Nei mesi scorsi l’attore è apparso in un video s ...

La Fiat 2800 torpedo special del 1938 di Fondazione Fiera Milano sarà tra le protagoniste di Milano AutoClassica – Salone del veicolo d’epoca, che andrà in scena a Fiera Milano Rho il 25, 26, 27 sette ...Gli anni passano anche per il mitico Fonzie. Stiamo parlando di Henry Winkler che in Happy Days interpretava il personaggio più cool di tutta la serie. Nei mesi scorsi l’attore è apparso in un video s ...