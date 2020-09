Era Cristina Yang la persona di Meredith in Grey’s Anatomy: oggi a 48 anni trattenete il respiro perché… [FOTO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Tu sei il sole” Cristina lo dice a Meredith qualche istante prima di dare l’addio a Seattle. Ebbene, noi dobbiamo obiettare: Grey’s Anatomy è Grey’s Anatomy perché Cristina e Meredith sono il sole! Il loro rapporto è speciale e ha ispirato tantissime amicizie. Cristina è una donna forte, volitiva, ambiziosa e appassionata; riesce a nascondere le debolezze, nella maggior parte dei casi, grazie a una maschera. Finge di essere granitica, in realtà ha un cuore enorme e porta dentro tanto dolore. Lo dimostra quando consola George per la perdita del padre e quando Izzie è malata e se ne prende cura. Vivendo le sue storie d’amore, poi, dimostra di possedere un’enorme lealtà; quando ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Tu sei il sole”lo dice aqualche istante prima di dare l’addio a Seattle. Ebbene, noi dobbiamo obiettare: Grey’sè Grey’sperchésono il sole! Il loro rapporto è speciale e ha ispirato tantissime amicizie.è una donna forte, volitiva, ambiziosa e appassionata; riesce a nascondere le debolezze, nella maggior parte dei casi, grazie a una maschera. Finge di essere granitica, in realtà ha un cuore enorme e porta dentro tanto dolore. Lo dimostra quando consola George per la perdita del padre e quando Izzie è malata e se ne prende cura. Vivendo le sue storie d’amore, poi, dimostra di possedere un’enorme lealtà; quando ...

AApache10 : @Hicapa9 @cpm_cristina @repubblica informati tu bebbè..tant'è vero che li vogliono abolire I DS CHE HA FATTO SALVIN… - Hicapa9 : @AApache10 @cpm_cristina @repubblica Il caffè era un esempio. Hai idea di quanto prodotti usi ogni giorno che non s… - Hicapa9 : @AApache10 @cpm_cristina @repubblica I trattati internazionali sono stati firmati almeno da quando c'era la CECA, a… - Hicapa9 : @AApache10 @cpm_cristina @repubblica > merda le situazioni di emergenza come il terremoto dell'Aquila, sono due que… - AApache10 : @Hicapa9 @cpm_cristina @repubblica Hai capito? Qua sulle buste paga fino a ieri c era contributo per INA CASA..A ME… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Cristina Era Cristina in Tutti pazzi per amore: oggi sposata con un calciatore FOTO Velvet Gossip Era Cristina Yang la persona di Meredith in Grey’s Anatomy: oggi a 48 anni trattenete il respiro perché… [FOTO]

“Tu sei il sole” Cristina lo dice a Meredith qualche istante prima di dare l’addio a Seattle. Ebbene, noi dobbiamo obiettare: Grey’s Anatomy è Grey’s Anatomy perché Cristina e Meredith sono il sole! I ...

Francesco Oppini, la fidanzata Cristina Tomasini: "Mi ha rassicurata. Alba Parietti è un punto di riferimento"

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha intervistato le fidanzate dei ragazzi della casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Tra queste anche Cristina Tomasini, compagna, da un anno e mezzo di Fr ...

“Tu sei il sole” Cristina lo dice a Meredith qualche istante prima di dare l’addio a Seattle. Ebbene, noi dobbiamo obiettare: Grey’s Anatomy è Grey’s Anatomy perché Cristina e Meredith sono il sole! I ...Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha intervistato le fidanzate dei ragazzi della casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Tra queste anche Cristina Tomasini, compagna, da un anno e mezzo di Fr ...