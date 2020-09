‘Enola Holmes’ | il film con Millie Bobby Brown e Helena Bonham Carter

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Disponibile dal 23 settembre su Netflix Sherlock Holmes non ha di certo bisogno di presentazioni a differenza invece di sua sorella Enola. Il personaggio è nato grazia e una serie di libri della scrittrice americana Nancy Springer (The Enola Holmes Mysteries) che sono diventati materia del, disponibile dal 23 settembre su Netflix, “Enola Holmes”. Nel cast, la celebre protagonista della serie “Stranger Things”,, ma anchee Sam Clafin. Enola è una 16enne ribelle che decide di scappare da casa e dai fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft Holmes (Sam Claflin) per indagare sulla scomparsa della madre (...