Emerson Palmieri nel mirino della Juventus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020)potrebbe essere presto un nuovo giocatore. Dopo l’arrivo in avanti di Alvaro Morata, Fabio Paratici ha individuato nel calciatore italo-brasiliano l’elemento ideale per completare il reparto difensivo. Con Alex Sandro fermo ai box e Pellegrini pronto a lasciare Torino per Genova, Andrea Pirlo nella gara d’esordio si è visto costretto a far debuttare il giovane Frabotta sulla fascia sinistra. Il terzinoNazionale, ed ex Roma, gradirebbe il ritorno in Serie A.pronto per la? (Getty Images)è chiuso da Chilwell: occasione? Nonostante un’ottima prova del ragazzo proveniente ...