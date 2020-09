Emergenza Coronavirus | tutto quello che abbiamo imparato noi genitori

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Non solo problemi. L’ emergenza Coronavirus, che in prima battuta si è tradotta in un lungo periodo di lockdown, ha rappresentato per tutte le famiglie un momento difficile. Una vera e propria parentesi di crisi. Eppure, in mezzo alla difficoltà di stare sempre dentro casa e conciliare h24 le esigenze di tutti (grandi e piccini), è sorta l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo. Di assistere a dinamiche sorprendenti o di sfoderare abilità inaspettate. E così, nel pieno dell’emergenza, per molte mamme e molti papà è sorta la possibilità di migliorarsi – e veder migliorare – la propria vita famigliare e il proprio rapporto con i figli.