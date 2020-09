Elisabetta Canalis e Beatrice Valli: stessa lingerie, seduzione differente (Di mercoledì 23 settembre 2020) La stampa “snake” è ben riconoscibile tra i dettagli in pizzo della lingerie di Elisabetta Canalis e Beatrice Valli e il gioco dell’accostamento è presto fatto. Le due donne probabilmente non si conoscono nemmeno e provengono da ambienti diversi. Ma entrambe hanno recentemente postato scatti in cui indossano gli stessi capi Intimissimi. L’ex velina Elisabetta Canalis, 42 anni e un fisico che definire invidiabile sarebbe riduttivo, delizia i 2,7 milioni di follower con svariati scatti in lingerie, in costume o completamente nuda. Nonostante viva negli Stati Uniti, il dialogo con i fan italiani è molto vivo. In molti le invidiano il corpo formoso ma tonico che Eli mostra generosamente. Atletica e allenata, la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La stampa “snake” è ben riconoscibile tra i dettagli in pizzo delladie il gioco dell’accostamento è presto fatto. Le due donne probabilmente non si conoscono nemmeno e provengono da ambienti diversi. Ma entrambe hanno recentemente postato scatti in cui indossano gli stessi capi Intimissimi. L’ex velina, 42 anni e un fisico che definire invidiabile sarebbe riduttivo, delizia i 2,7 milioni di follower con svariati scatti in, in costume o completamente nuda. Nonostante viva negli Stati Uniti, il dialogo con i fan italiani è molto vivo. In molti le invidiano il corpo formoso ma tonico che Eli mostra generosamente. Atletica e allenata, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Il nudo in piscina di Elisabetta Canalis e gli altri gossip del weekend Vanity Fair Italia ELISABETTA CANALIS NUOTA NUDA IN PISCINA: "FREEDOM". Le foto delle Vip

2,7 milioni di follower e il conto è destinato ad aumentare perché la storica ex-velina Elisabetta Canalis, nonché storica fiamma di calciatori come Bobo Vieri ...

ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: "FREEDOM" Libertà, 'Freedom', scrive Elisabetta Canalis nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, dalla California (Palm Mountains), in cui nuota nuda in ...