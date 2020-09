Elezioni Usa 2020, i sondaggi in Florida e Arizona. Il sorpasso di Trump (Di mercoledì 23 settembre 2020) A quaranta giorni dalle Elezioni presidenziali statunitensi, un nuovo sondaggio del Washington Post-Abc dà per la prima volta in vantaggio, seppur di misura, il presidente Donald Trump in Florida e Arizona, due Stati chiave per la vittoria finale. Il sondaggio In Florida, che mette a disposizione ben ventinove grandi elettori, Trump ha il 51% dei consensi contro il 47% del candidato democratico Joe Biden, ex vicepresidente al tempo di Barack Obama. In Arizona (11 grandi elettori) il sorpasso del tycoon è più contenuto, di un solo punto percentuale: 49% a 48%. C’è però da considerare anche un margine d’errore nella rilevazione delle statistiche. Nel 2016, sia in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) A quaranta giorni dallepresidenziali statunitensi, un nuovoo del Washington Post-Abc dà per la prima volta in vantaggio, seppur di misura, il presidente Donaldin, due Stati chiave per la vittoria finale. Ilo In, che mette a disposizione ben ventinove grandi elettori,ha il 51% dei consensi contro il 47% del candidato democratico Joe Biden, ex vicepresidente al tempo di Barack Obama. In(11 grandi elettori) ildel tycoon è più contenuto, di un solo punto percentuale: 49% a 48%. C’è però da considerare anche un margine d’errore nella rilevazione delle statistiche. Nel 2016, sia in ...

