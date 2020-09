Elezioni | Salvini | “Abbiamo sbagliato in Puglia e Campania | offerta non all’altezza”

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Abbiamo sbagliato qualcosa se gli elettori scelgono gli avversari” nonostante “i mille problemi causati in Puglia. Evidentemente “la nostra offerta non e’ stata all’altezza, come in Campania, si sono scelte candidature…”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Mattino cinque’ su Canale 5. COMUNALI, ROMANI E MILANESI SI ASPETTANO SINDACI MIGLIORI