Elezioni regionali 2020 | la Lega processa Salvini | basta con Papeete e riciclati Idea Zaia candidato premier

borghi_claudio : Seggi elezioni regionali Lega: +24 PD: -13 M5S: -16 - borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - matteosalvinimi : #Salvini: Paragono le elezioni regionali solo con le precedenti elezioni regionali. Mele con mele. La Lega passa da… - SerniaRuggiero : RT @Storace: #Bechis: La coalizione di #centrodestra decida che cosa fare da grande - CorriereAlpi : LE PREFERENZE ALLE REGIONALI / Ecco le preferenze dei più votati, lista per lista, provincia per provincia. Il re d… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Corriere della Sera

Posta un po' brutalmente, diciamo pure alla Salvini, la domanda è: perché al Sud la Lega non sfonda? Ci prova da anni, ha messo in soffitta la Padania e perfino il Nord del nome, eppure non si muove.LEGGI ANCHE Regionali, Pd primo partito in Italia La strategia è quella di puntare ad un partito che abbia sempre più l’impronta della società civile, che guardi anche al centro e soprattutto alle ...