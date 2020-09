Elezioni comunali, il centrosinistra vince anche nel Milanese: il primo turno finisce 5-2 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il centrosinistra vince anche nella Città Metropolitana di Milano, a prescindere dall’esito di due ballottaggi comunque molto importanti. Dei nove comuni al voto, cinque sono stati assegnati al fronte progressista già al primo turno, due al centrodestra e due, appunto, si decideranno tra 15 giorni con il ballottaggio. Cologno Monzese e Parabiago al centrodestra Nel dettaglio dei singoli comuni, il centrodestra vince al primo turno in due comuni dove i rispettivi sindaci vengono confermati con un consenso molto ampio: a Cologno Monzese Angelo Rocchi ottiene il 58,56% e a Parabiago Raffaele Cucchi addirittura il 63,16%. Baranzate, Bollate e Segrate restano al centrosinistra Per il centrosinistra, i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilnella Città Metropolitana di Milano, a prescindere dall’esito di due ballottaggi comunque molto importanti. Dei nove comuni al voto, cinque sono stati assegnati al fronte progressista già al, due al centrodestra e due, appunto, si decideranno tra 15 giorni con il ballottaggio. Cologno Monzese e Parabiago al centrodestra Nel dettaglio dei singoli comuni, il centrodestraalin due comuni dove i rispettivi sindaci vengono confermati con un consenso molto ampio: a Cologno Monzese Angelo Rocchi ottiene il 58,56% e a Parabiago Raffaele Cucchi addirittura il 63,16%. Baranzate, Bollate e Segrate restano alPer il, i ...

