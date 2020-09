È Sempre Mezzogiorno “scippa” i social de La Prova del Cuoco. Ci riuscirà anche con gli ascolti?

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Pagina FB di E'non solo ha usurpato la fascia oraria de Ladel, ma ora. La nuova trasmissione di Antonella Clerici, in partenza lunedì prossimo, 28 settembre, alle 12.00 su Rai1, si è impossessata questo pomeriggio deide Ladel. La pagina Facebook del programma, seguita da oltre un milione di affezionati telespettatori, e la pagina Instagram, che ne conta quasi 90mila, hanno aggiornato le loro immagini con il logo di É, ricordando l’appuntamento quotidiano, a partire da lunedì, con la Clerici. Il nome delle pagine in ...

È sempre Mezzogiorno non solo ha usurpato la fascia oraria de La Prova del Cuoco, ma ora anche i social. La nuova trasmissione di Antonella Clerici, in partenza lunedì prossimo, 28 settembre, alle ...