E il vaccino contro Covid-19 per i bambini?

(foto: Getty Images)Da mesi la domanda regina a cui scienziati, istituzioni e governi cercano di dare una risposta è: quando arriverà un vaccino anti-coronavirus sicuro ed efficace per tutti? Ancora oggi rispondere è complicato, ma – avverte un gruppo di esperti statunitensi – una cosa è certa: per i bambini un vaccino non si vede neanche all'orizzonte. Gli sforzi del mondo infatti – scrivono gli scienziati – si stanno concentrando sullo sviluppo di strumenti per immunizzare persone adulte. Ma i bambini non sono adulti in miniatura, e occorre iniziare ora sperimentazioni ad hoc se vogliamo davvero uscire dall'emergenza sanitaria. Una posizione legittima, che però fa discutere anche all'interno della comunità scientifica.

In condizioni normali (fuori dall'emergenza sanitaria) prende ancora anni. Secondo Andersen la case farmaceutiche e i laboratori che hanno candidati vaccino contro il coronavirus in fase 3 di ...

