E adesso Bonafede invoca “il ritorno ai valori del Movimento 5S”. Siamo alle comiche (Di mercoledì 23 settembre 2020) La lista degli effetti inaspettati del voto per le Regionali sui politici italiani ha iniziato ad allungarsi fin dalle ore immediatamente successive alla chiusura delle urne. Giuseppe Conte esulta e parla di un piano per l’Italia pronto a prendere il largo e basato, però, su quei soldi del Recovery Fund in arrivo soltanto nel 2021 (e soltanto in parte). Zingaretti rilancia le aspirazioni di un governo che, in realtà, con la batosta dei Cinque Stelle è sempre più fragile. Più eclatante ancora, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede attraverso le pagine di Repubblica lancia un appello ai colleghi pentastellati invocando Stati Generali basati sui valori e finalizzati al rilancio di un Movimento che annaspa. Sì, avete capito bene. ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 settembre 2020) La lista degli effetti inaspettati del voto per le Regionali sui politici italiani ha iniziato ad allungarsi fin dore immediatamente successive alla chiusura delle urne. Giuseppe Conte esulta e parla di un piano per l’Italia pronto a prendere il largo e basato, però, su quei soldi del Recovery Fund in arrivo soltanto nel 2021 (e soltanto in parte). Zingaretti rilancia le aspirazioni di un governo che, in realtà, con la batosta dei Cinque Stelle è sempre più fragile. Più eclatante ancora, il ministro della Giustizia Alfonsoattraverso le pagine di Repubblica lancia un appello ai colleghi pentastellatindo Stati Generali basati suie finalizzati al rilancio di unche annaspa. Sì, avete capito bene. ...

