Dybala Juventus: nuovo ruolo con Morata, CR7 e Kulusevski, il piano di Pirlo

Mister Pirlo aspetta impazientemente il ritorno di Paulo Dybala tra i disponibili. La Joya potrebbe far ritorno tra i convocati già in vista della sfida di domenica contro la Roma. Dybala potrebbe accomodarsi in panchina e potrebbe trovar spazio solamente nel corso della ripresa, ma attenzione al piano di Pirlo per farlo coesistere con Morata e Ronaldo.

Dybala Juventus, tridente o trequartista: la doppia mossa

Quale sarà il nuovo ruolo di Dybala? Pirlo potrebbe provarlo come esterno offensivo di destra in caso di tridente, ma occhio anche alla soluzione 3-4-1-2 con l'argentino alle spalle di Ronaldo e Morata.

