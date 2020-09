Dramma nello Sport italiano | Angelica perde la vita a 18 anni

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. "A volte i miracoli accadono e per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". Così il mese scorso parlava a Fanpage.it, Carmelo Abate, fratello di, promessa della pallavolo di Messina, che lo scorso febbraio, a soli 17, aveva scoperto di avere un tumore al cervello. Purtroppo quel miracolo non è avvenuto. Dopo una lunga battaglia, la giovanissima pallavolista siciliana si è spenta nella sua casa di Roccalumera.aveva viaggiato per mezza Italia, da Firenze a Milano a Empoli, per poi finire in Germania, dove presso l'INI Klinik di Hannover per sottoporsi ad un'operazione delicatissima al cervello, operata dal medico catanese Vincenzo Paternò. Aveva già subito un primo intervento al Policlinico di Messina, ma non era ...