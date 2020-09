Diletta Leotta in bianco zittisce tutti | cosa ha in mente? – FOTO

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 23 settembre 2020), nuovo post misterioso per la conduttrice che pubblica unaa dir poco enigmatica. Dito alla bocca e caption impenetrabile:significa?. O almeno, è quello che sembra dall’ultimache la bionda presentatrice di DAZN ha recentepubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex madrina della Serie B di … Questo articoloinha in? –è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.