Dieselgate Volkswagen - Germania, sotto accusa altri otto dipendenti (Di mercoledì 23 settembre 2020) altri otto dipendenti della Volkswagen sono finiti sotto accusa nellambito delle indagini sul Dieselgate in Germania. I pubblici ministeri di Braunschweig li ritengono infatti reponsabili dei reati di frode, falsa certificazione e violazione della legge contro la concorrenza sleale. Alcuni di questi - hanno comunicato i pm - sarebbero responsabili anche di appropriazione indebita e di evasione fiscale.Sapevano di favorire pratiche illegali. Secondo l'accusa, i dipendenti hanno partecipato a operazioni di manipolazione dei test sulle emissioni dei motori diesel tra il novembre del 2006 e il settembre del 2015. Nella fattispecie, avrebbero favorito, o quantomeno non impedito, linstallazione dei cosiddetti ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 settembre 2020)dellasono finitinellambito delle indagini sulin. I pubblici ministeri di Braunschweig li ritengono infatti reponsabili dei reati di frode, falsa certificazione e violazione della legge contro la concorrenza sleale. Alcuni di questi - hanno comunicato i pm - sarebbero responsabili anche di appropriazione indebita e di evasione fiscale.Sapevano di favorire pratiche illegali. Secondo l', ihanno partecipato a operazioni di manipolazione dei test sulle emissioni dei motori diesel tra il novembre del 2006 e il settembre del 2015. Nella fattispecie, avrebbero favorito, o quantomeno non impedito, linstallazione dei cosiddetti ...

fattoquotidiano : TRUFFA VOLKSWAGEN Il colosso ha pagato multe e indennizzi. Da noi zero e i pm vogliono archiviare. I morti aumentan… - quattroruote : #Germania, altri otto dipendenti della #Volkswagen sotto accusa per il #dieselgate ----> - Nessuno_Mai : @Volkswagen_IT Sono passati 5 anni dallo scandalo #Dieselgate, cosa cambia tra me e un consumatore tedesco? Ora bas… - intorre_stefano : @Volkswagen_IT Sono passati 5 anni dallo scandalo #Dieselgate, cosa cambia tra me e un consumatore tedesco? Ora bas… - TomasiDenis : @Volkswagen_IT Sono passati 5 anni dallo scandalo #Dieselgate, cosa cambia tra me e un consumatore tedesco? Ora bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Volkswagen Dieselgate Volkswagen: facciamo il punto la VOCE del TRENTINO Germania, sotto accusa altri otto dipendenti

Oltre 4.200 dipendenti tornano al lavoro. Grazie agli investimenti sull'elettrico, dopo oltre 10 anni il gruppo pone fine a contratti di solidarietà e cassa integrazione ...

Biossido d’azoto, killer silenzioso che a Milano uccide più del Covid. Studio: a 5 anni dal “dieselgate” la situazione resta grave

A Milano lo scandalo Dieselgate ha, finora, contribuito a un aumento di mortalità ... Fu il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ad essere smascherato per primo dalle autorità americane, il 18 ...

Oltre 4.200 dipendenti tornano al lavoro. Grazie agli investimenti sull'elettrico, dopo oltre 10 anni il gruppo pone fine a contratti di solidarietà e cassa integrazione ...A Milano lo scandalo Dieselgate ha, finora, contribuito a un aumento di mortalità ... Fu il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ad essere smascherato per primo dalle autorità americane, il 18 ...