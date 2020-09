Diasorin | blitz della Finanza di Pavia | copiate le chat dal telefono di Fontana

(Di mercoledì 23 settembre 2020) NuovoGdf dinell'inchiesta con al centro l'accordo tra la multinazionalee il Policlinico San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici e molecolari per la...

Il Messaggero

Il blitz, scattato in mattinata, è stato disposto dalla Procura pavese che indaga sull’accordo siglato tra Diasorin e l’ospedale San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici durante la fase più ...Il blitz, scattato in mattinata, è stato disposto dalla Procura di Pavia che indaga sull'accordo siglato tra Diasorin e l'ospedale San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici durante la fase più ...