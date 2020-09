Di Battista infuriato | “È la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle”

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Alessandro Diè furioso: “Io credo che sia stata la piùdel5 Stelle“. L’ex deputato pentastellato, da tempo in rotta con lo stato maggiore del M5s, non le manda a dire. Il giorno dopo l’election day che ha visto ilsoccombere ancora a livello locale, alle regionali e alle comunali, Dioscura anche il risultato del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. La critica, che sa di avviso di sfratto all’attuale reggenza del M5S, arriva con una diretta Facebook. “Abbiamo perso ovunque, sia che andassimo da soli o in coalizione” dice Disecondo cui: “Se c’è una cosa sgradevole del ...