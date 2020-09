Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato presentato come uno dei “migliori scritti politici degli ultimi cinquant’anni”. In realtà, va anche oltre la politica. Ben Fountain, nel suo “America brucia ancora” (edito da Minimum Fax), affronta i drammi della società statunitense e spiega come la vittoria di Donald Trump alle elezioni fu tutt’altro che un evento inaspettato. Fountain è molto chiaro: che non si incolpi chi ha dato l’appoggio a un personaggio “orrendo” come Trump. Piuttosto, che si punti il dito contro chi, per anni, non ha fatto altro che fomentare la venuta di un personaggio simile. E che continua a spianargli la strada, si potrebbe aggiungere.Uscito due anni fa negli Stati Uniti, qui in Italia abbiamo la possibilità di leggere le considerazioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato presentato come uno dei “migliori scritti politici degli ultimi cinquant’anni”. In realtà, va anche oltre la politica. Ben Fountain, nel suo “brucia” (edito da Minimum Fax), affronta i drammi della società statunitense e spiega come la vittoria di Donaldalle elezioni fu tutt’altro che un evento inaspettato. Fountain è molto chiaro: che non si incolpi chi ha dato l’appoggio a un personaggio “orrendo” come. Piuttosto, che si punti il dito contro chi, per anni, non ha fatto altro che fomentare la venuta di un personaggio simile. E che continua a spianargli la strada, si potrebbe aggiungere.Uscito due anni fa negli Stati Uniti, qui in Italia abbiamo la possibilità di leggere le considerazioni di ...

jdroad : RT @HuffPostItalia: Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora - PietroPecchioni : RT @HuffPostItalia: Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora - HuffPostItalia : Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora - DavidMartini85 : @Dagherrotipo1 @LegaSalvini Ma certo, tutti dentro, tutti italiani subito. Dall’Africa, dall’Asia, dal Sud America.… - BarbaraSacchini : @UnoFRAtanti Perchè?Dottor Jezz e Mister funk dei ladri di biciclette?Se non suonano da NEGRI prendo a calci la ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Dentro America Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora L'HuffPost Immagimondo arriva in centro Lecco con 17 appuntamenti nel weekend

Un’edizione inserita nel più ampio cartellone di “Confini, frontiere, identità” e che per il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre ha nel centro di Lecco il suo cuore pulsante.

Dentro l'America profonda, perché Trump ha tutto per vincere ancora

È stato presentato come uno dei “migliori scritti politici degli ultimi cinquant’anni”. In realtà, va anche oltre la politica. Ben Fountain, nel suo “America brucia ancora” (edito da Minimum Fax), aff ...

Un’edizione inserita nel più ampio cartellone di “Confini, frontiere, identità” e che per il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre ha nel centro di Lecco il suo cuore pulsante.È stato presentato come uno dei “migliori scritti politici degli ultimi cinquant’anni”. In realtà, va anche oltre la politica. Ben Fountain, nel suo “America brucia ancora” (edito da Minimum Fax), aff ...