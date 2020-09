Debole il mercato americano (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 3.316 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,24%); come pure, negativo l’S&P 100 (-0,8%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,10%), informatica (-1,18%) e telecomunicazioni (-1,02%). Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+9,98%), Johnson & Johnson (+1,43%), McDonald’s (+1,20%) e Merck & Co (+0,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron, che ha terminato le contrattazioni a -2,18%. Apple scende dell’1,89%. Calo deciso per American Express, che segna un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 3.316 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,24%); come pure, negativo l’S&P 100 (-0,8%). Scivolano sul listinoS&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,10%), informatica (-1,18%) e telecomunicazioni (-1,02%). Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+9,98%), Johnson & Johnson (+1,43%), McDonald’s (+1,20%) e Merck & Co (+0,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron, che ha terminato le contrattazioni a -2,18%. Apple scende dell’1,89%. Calo deciso per American Express, che segna un ...

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la ...

Borsa: Milano debole (+0,1%), banche in rosso, vola Atlantia

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Debole Piazza Affari (+0,18% ... 3,4%) in giornate in cui il mercato si fa teso. Bene Fca (+1,6%) con l'annunciato stop agli ammortizzatori a Torino con l'elettrico, tiene ...

