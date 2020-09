DAZN e Discovery rinnovano accordo per la distribuzione di EUROSPORT

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Discovery

Digital-News.it

DAZN e Discovery annunciano l’estensione del loro accordo di distribuzione per offrire agli utenti DAZN in cinque paesi la fruizione dei canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD. Con il rafforzamento di ...Le due squadre dopo aver vinto i loro gironi di qualificazione, venerdì hanno disputato le semifinali con i ragazzi di coach Ettore Messina che hanno avuto la meglio sulla Reyer Venezia per 76-67 graz ...