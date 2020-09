Dario Argento, carriera e vita privata del regista cult del cinema horror italiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Profondo rosso, Suspiria, Trauma, Phenomena: quattro titoli che hanno segnato la storia dell’horror movie italiano e che ci conducono ad un unico grande nome, Dario Argento. regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origine romana, Dario eredita la vocazione dal padre Salvatore, anch’esso regista. Non meno importante è stata l’influenza della madre Elda, fotografa di moda di origine brasiliana. Nel 1969, in collaborazione col padre, esordisce coi primi grandi successi dalle sfumature giallo-thriller. Tra questi ricordiamo “L’uccello dalle piuma di cristallo”, seguito da “Il gatto a nove code” e “Quattro mosche di velluto grigio”, dove si avvicina al mondo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Profondo rosso, Suspiria, Trauma, Phenomena: quattro titoli che hanno segnato la storia dell’moviee che ci conducono ad un unico grande nome,, sceneggiatore e produttoretografico di origine romana,eredita la vocazione dal padre Salvatore, anch’esso. Non meno importante è stata l’influenza della madre Elda, fotografa di moda di origine brasiliana. Nel 1969, in collaborazione col padre, esordisce coi primi grandi successi dalle sfumature giallo-thriller. Tra questi ricordiamo “L’uccello dalle piuma di cristallo”, seguito da “Il gatto a nove code” e “Quattro mosche di velluto grigio”, dove si avvicina al mondo ...

