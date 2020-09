Cristina Chiabotto, l’anniversario di nozze diventa un film: «Che sia una cosa sola» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cristina Chiabotto, che lo scorso 22 settembre ha sposato Marco Roscio, manager piemontese, ha voluto sorprendere il marito con una serata speciale, che consentisse loro di rivivere la propria storia d’amore. Così, al Cinema Lux di Torino, con i biglietti a raccontare la profondità del suo gesto, l’ex Miss Italia ha (ri)messo in scena il proprio matrimonio. Cristina Chiabotto ha confezionato un film. Uno vero, con tanto di poster a comprovarlo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cristina Chiabotto, che lo scorso 22 settembre ha sposato Marco Roscio, manager piemontese, ha voluto sorprendere il marito con una serata speciale, che consentisse loro di rivivere la propria storia d’amore. Così, al Cinema Lux di Torino, con i biglietti a raccontare la profondità del suo gesto, l’ex Miss Italia ha (ri)messo in scena il proprio matrimonio. Cristina Chiabotto ha confezionato un film. Uno vero, con tanto di poster a comprovarlo.

QCanavese : BORGARO - Cristina Chiabotto sposa: un anno fa le nozze a Venaria Reale. Oggi il matrimonio è un film - FOTO - stefanozana : RT @giroditalia: Guarda ora Noi Siamo il #Giro di @vanillagirl_86! | Watch now Cristina Chiabotto, Noi Siamo il #Giro flashback! https://t.… - stedicia : RT @giroditalia: Guarda ora Noi Siamo il #Giro di @vanillagirl_86! | Watch now Cristina Chiabotto, Noi Siamo il #Giro flashback! https://t.… - KSegasan : RT @giroditalia: Guarda ora Noi Siamo il #Giro di @vanillagirl_86! | Watch now Cristina Chiabotto, Noi Siamo il #Giro flashback! https://t.… - segakensan : RT @giroditalia: Guarda ora Noi Siamo il #Giro di @vanillagirl_86! | Watch now Cristina Chiabotto, Noi Siamo il #Giro flashback! https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto, l anniversario di nozze diventa un film: «Che sia una cosa sola» Vanity Fair.it Ambra Lombardo senza veli | L’ex di Kikò Nalli rinata dopo l’addio

Ambra Lombardo, insegnante e modella siciliana è nota al grande pubblico italiano per la partecipazione al Grande Fratello 16 da cui è però stata eliminata nelle prime settimane. La donna, notata per ...

Cristina Chiabotto, la romantica dedica al marito su Instagram per l’anniversario di nozze

Ciò che lega Cristina Chiabotto e Marco Roscio è un amore tenero e romantico, proprio come quello delle favole. Sin dall’inizio della loro relazione, hanno coinvolto i loro fan, che, così, hanno potut ...

Ambra Lombardo, insegnante e modella siciliana è nota al grande pubblico italiano per la partecipazione al Grande Fratello 16 da cui è però stata eliminata nelle prime settimane. La donna, notata per ...Ciò che lega Cristina Chiabotto e Marco Roscio è un amore tenero e romantico, proprio come quello delle favole. Sin dall’inizio della loro relazione, hanno coinvolto i loro fan, che, così, hanno potut ...