Cristalloterapia | le pietre per la concentrazione mentale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lee i cristalli , oltre ad essere degli oggetti molto belli per decorare gli ambienti in cui viviamo, hanno delle proprietà terapeutiche e vengono utilizzati per modificare le vibrazioni in ...

antonie60522001 : A questo individuo le pietre di clez altro che cristalloterapia!!! Tutte in fronte -

Ultime Notizie dalla rete : Cristalloterapia pietre

TGCOM

Le pietre e i cristalli, oltre ad essere degli oggetti molto belli per decorare gli ambienti in cui viviamo, hanno delle proprietà terapeutiche e vengono utilizzati per modificare le vibrazioni in cui ...È una pietra che aiuta a chiarirsi le idee, a trovare le forze per continuare un progetto già intrapreso e ad essere più realisti ed oggettivi. Fisicamente si dice che aiuti l’intestino tenue ad assim ...