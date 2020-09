Covid, un nuovo studio rivela: “Può provocare il Parkinson, rischia di essere la terza ondata dell’epidemia” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un nuovo studio rivela: “Il Covid può provocare il Parkinson” Il Covid può provocare il Parkinson: è quanto sostiene un nuovo studio condotto da un istituto australiano di neuroscienza e salute mentale e pubblicato sul Journal of Parkinson’s Disease. Guidati da Leah Beauchamp, i ricercatori del Florey, questo il nome dell’istituto australiano, hanno scoperto che chi contrae il Coronavirus può avere anche seri danni neurologici, tra cui anche una forte incidenza a sviluppare il morbo di Parkinson. Un pericolo che, secondo gli studiosi, può rappresentare la “terza ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un: “Ilpuòil” Ilpuòil: è quanto sostiene uncondotto da un istituto australiano di neuroscienza e salute mentale e pubblicato sul Journal of’s Disease. Guidati da Leah Beauchamp, i ricercatori del Florey, questo il nome dell’istituto australiano, hanno scoperto che chi contrae il Coronavirus può avere anche seri danni neurologici, tra cui anche una forte incidenza a sviluppare il morbo di. Un pericolo che, secondo glisi, può rappresentare la “...

sscnapoli : Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : Arriva un nuovo test per individuare il Covid, in 12 minuti segnala la carica virale e la presenza di anticorpi… - pdnetwork : 'Nessuno deve essere lasciato indietro' non è solo uno slogan. In #Toscana è pratica: con l'E-R è la Regione col t… - juannepili : No, il problema non riguarda solo gli anziani. L’età e le malattie pregresse fanno emergere qualcosa di profondo ch… - kickmyballs222 : RT @IlariaBifarini: Tra “il covid non esiste” e “il covid è come la spagnola” c’è un abisso, nel quale si trova la verità. Ma lo storytelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo record in Israele: 6861 nuovi casi in 24 ore Adnkronos Medicina dello Sport, Pediatri e Comunicazione Aumentativa Alternativa: i simboli che aiutano a ripartire

COVID 19, negli ambulatori di Medicina dello Sport e Prevenzione Cardiovascolare e in tutti gli studi dei Pediatri le nuove regole da rispettare a seguito della pandemia sono state tradotte con i simb ...

Università, Milano-Bicocca esonera da pagamento tasse 12.500 studenti

Tutto questo senza penalizzare gli iscritti con ISEE superiore a 25mila euro, la cui contribuzione rimarrà invariata e rispetterà i nuovi massimali previsti dal ... in campo per fronteggiare ...

COVID 19, negli ambulatori di Medicina dello Sport e Prevenzione Cardiovascolare e in tutti gli studi dei Pediatri le nuove regole da rispettare a seguito della pandemia sono state tradotte con i simb ...Tutto questo senza penalizzare gli iscritti con ISEE superiore a 25mila euro, la cui contribuzione rimarrà invariata e rispetterà i nuovi massimali previsti dal ... in campo per fronteggiare ...