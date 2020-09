Covid, Trump sui 200mila morti negli Usa: "Una vergogna" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Washington, 23 set. (Adnkronos) - “Penso che sia una vergogna”. Così il presidente americano Donald Trump ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare gli ultimi dati sul numero dei decessi da Covid-19 nel paese, dove è stata superata la soglia dei 200mila morti. “Credo che se non avessimo fatto bene e nel modo giusto, avresti 2,5 milioni di morti. Se guardi alle possibili alternative, avresti 2,5 milioni di morti o qualcosa del genere. Potresti avere un numero sostanzialmente più alto”. “Detto questo - ha proseguito Trump - non avremmo dovuto averne nessuno. E avete visto il mio discorso alle Nazioni Unite. La Cina avrebbe dovuto fermarlo al confine. Non avrebbe mai dovuto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Washington, 23 set. (Adnkronos) - “Penso che sia una”. Così il presidente americano Donaldha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare gli ultimi dati sul numero dei decessi da-19 nel paese, dove è stata superata la soglia dei. “Credo che se non avessimo fatto bene e nel modo giusto, avresti 2,5 milioni di. Se guardi alle possibili alternative, avresti 2,5 milioni dio qualcosa del genere. Potresti avere un numero sostanzialmente più alto”. “Detto questo - ha proseguito- non avremmo dovuto averne nessuno. E avete visto il mio discorso alle Nazioni Unite. La Cina avrebbe dovuto fermarlo al confine. Non avrebbe mai dovuto ...

