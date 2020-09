Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 103 mila tamponi e 1.640 positivi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il bollettino del 23 settembre con i dati nazionali del ministero. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 103.696 tamponi, per un totale di 10.679.675 da inizio emergenza. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il bollettino del 23 settembre con i dati nazionali del ministero.24 ore sono stati eseguiti 103.696, per un totale di 10.679.675 da inizio emergenza.

msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - marcofurfaro : In Toscana, la candidata della Lega Nord ha messo nelle sue liste un fascista dichiarato, di Forza Nuova. Uno che n… - amendolaenzo : Per affrontare il #Covid c’è stata la svolta. Ora l’Europa deve avere ancora più coraggio nelle sue scelte. Serve u… - gazzettadilucca : Questi gli ultimi casi di positività - Agenpress : In aumento i casi di Covid-19 -