Covid nel Sannio, bollettino Asl: 2 nuovi positivi e 5 guariti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registrano due nuove positività al Covid-19 in provincia di Benevento. I nuovi casi riguardano, rispettivamente, i comuni di Guardia Sanframondi (ricoverato al “San Pio”) e a San Lorenzello. A fronte delle due nuove positività, ci sono anche cinque nuovi guariti: 1 a Dugenta, 1 a Montesarchio, 1 a Reino, 1 a Sant’Agata de’ Goti e 1 a Sant’Angelo a Cupolo. Di seguito il bollettino dell’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registrano due nuovetà al-19 in provincia di Benevento. Icasi riguardano, rispettivamente, i comuni di Guardia Sanframondi (ricoverato al “San Pio”) e a San Lorenzello. A fronte delle due nuovetà, ci sono anche cinque: 1 a Dugenta, 1 a Montesarchio, 1 a Reino, 1 a Sant’Agata de’ Goti e 1 a Sant’Angelo a Cupolo. Di seguito ildell’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SM_Difesa : #Libano: i militari italiani di #Unifil hanno donato agli ospedali due moderne apparecchiature per analizzare i tam… - Agenzia_Ansa : Covid: 18 contagi in una Rsa a Bari, si amplia il focolaio a Polignano In un centro di accoglienza nel Pisano 17 ca… - SenatoStampa : #QuestioneFiducia posta da ministro @FedericoDinca su approvazione ddl conversione decreto-legge n. 83 di proroga… - filo_78 : RT @SignorErnesto: In Italia 1 morto con Covid su 5 soffriva di demenza. Nel Regno Unito 1 su 4 Quello che non vi dicono è che i dementi… - NTR24 : Covid, screening all’Unisannio: tutti negativi i tamponi della prima giornata -